Андриевский: сомнений, выпускать ли Красикова на «Магнитку», у нас не было

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу в домашнем матче с «Металлургом» (1:0 Б).



«Если не считать второго периода, то я бы сказал, что мы провели хорошую игру. Второй период команда провалила. Немного неправильно сыграли, два раза попали на пересменку, потом четыре минуты в меньшинстве. Одно за другим шло. Хорошо, что всё так закончилось. В третьем периоде мы вернулись в игру.



Шаров не выходил на лёд с середины второго периода по игровым причинам. С него и начался наш неудачный отрезок во втором периоде. Он несколько раз неправильно сыграл. Сомнений, выпускать ли Красикова, у нас не было. Мы смотрим, как наши вратари себя чувствуют и как ведут себя на тренировках», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Металлург», победив в серии буллитов