Красиков: «Сибирь» обыграла «Магнитку», потому что билась попка к попке

Вратарь «Сибири» Алексей Красиков прокомментировал победу в домашней игре с «Металлургом» (1:0 Б).



«Я бы не сказал, что матч с «Магниткой» — самый тяжёлый в сезоне. Все пластались, делали свою работу, облегчали её мне. Главное – победили. Отдали силы, но готовимся на «Трактор». А потом будет пауза, чтобы ещё поработать над физикой. Не согласен, что «Магнитка» — самый серьёзный соперник в этой домашней серии. Любая команда может сыграть на пределе своих сил и выиграть. Главное — выполнять тренерскую установку: мы её выполнили, попка к попке побились, и всё сложилось – выиграли игру.



Во втором периоде не пропустили из-за самоотверженности полевых игроков. Все бились, подчищали мои ошибки, вышли со льда в синяках. Главное, что выстояли. «Магнитка» взвинтила темп, были удаления. Мозякин такой же, как и прежде. От него сегодня исходила масса опасных моментов, он всегда может отдать гениальный пас. Его броски под плечо также тяжёло ловить. Сергей — очень мастеровитый игрок, каким и был всегда.



Дэнни Тейлор первоклассную серию игр выдал, теперь мне хочется показать, чего я стою. Здоровая конкуренция в команде всегда идёт только на благо. В таблицу особо не смотрю, мне просто хочется выигрывать. А если мы будем выигрывать, то попадём в плей-офф. Хочу пригласить болельщиков на наши матчи. Потерять болельщиков легко, а вернуть – трудно. Единение фанатов и команды – это нечто особенное!», — передал слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Шор: «Металлургу» не хватило давления на ворота, а Красиков сыграл великолепно