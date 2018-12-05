Яндач: две недели назад Коварж ещё хотел драться за место в НХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал возвращение Яна Коваржа в чемпионат Чехии. Бывший форвард магнитогорской команды покинул «Бостон Брюинз» и заключил контракт с «Пльзенью». До этого хоккеист безуспешно пытался пробиться в состав другого клуба НХЛ — «Нью-Йорк Айлендерс».



«Я связывался с Яном Коваржем две-три недели назад. Тогда он не думал о том, чтобы вернуться в Европу. Он хотел драться за возможность играть в НХЛ. А перед тем, как он подписал контракт с «Пльзенью», я с ним не разговаривал», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



В «Магнитке» за пять сезонов Коварж набрал 286 очков в 285 матчах и, перед тем как уехать в НХЛ, отказался от нового контракта.

Ян Коварж подписал одномесячный контракт со «Шкодой Пльзень»