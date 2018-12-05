Опубликован список травмированных игроков КХЛ

КХЛ опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 5 декабря.



«Авангард»

Рямё Карри



«Автомобилист»

Белоусов Георгий

Гуркин Ефим

Егоршев Станислав

Литовченко Вячеслав

Трямкин Никита



«Адмирал»

Мерескин Александр

Сироткин Никита

Таратунин Тимур



«Ак Барс»

Ландер Антон

Малыхин Фёдор

Шарыченков Александр

Юдин Дмитрий



«Амур»

Коларж Ян

Кондратьев Максим

Турбин Павел



«Барыс»

Боченски Брэндон

Старченко Роман



«Витязь»

Чернов Павел



«Динамо Р»

Гимаев Сергей

Скворцов Гунарс



«Йокерит»

Анттила Марко

Йенсен Никлас

Ландин Майк

Регин Петер

Рясянен Эмели



«Куньлунь Ред Стар»

Граньяни Марк-Андре

Редлихс Кришьянис

Сундстрём Юхан



«Локомотив»

Коршков Егор

Красковский Павел



«Салават Юлаев»

Солодухин Вячеслав



«Северсталь»

Васильев Валерий

Казаковцев Николай

Казионов Дмитрий

Коротков Евгений

Макаров Александр



«Сибирь»

Мнацян Самвел

Пиганович Олег



СКА

Дергачёв Александр

Зуб Артём



«Спартак»

Гончаров Максим

Злобин Антон

Лисин Энвер



«Торпедо»

Варнаков Михаил

Ураков Кирилл



«Трактор»

Бергстрём Александр

Гюнге Рихард

Пеньковский Артём

Хлыстов Никита



ХК «Динамо» М

Афиногенов Максим

Закриссон Патрик

Индрашис Микс

Тарасов Даниил



ХК «Сочи»

Коллинз Шон

Лугин Дмитрий

Мосалёв Денис

Погоришный Олег

Хлопотов Вадим