«Слован» — «Салават Юлаев»: уфимцы забросили две шайбы за 32 секунды

«Салават Юлаев» ударно провёл первые минуты выездного матча Континентальной хоккейной лиги со «Слованом».



Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы с интервалом в 32 секунды. Сначала точным броском отметился защитник Филип Ларсен, а затем — форвард Егор Дубровский. После этого хозяева осуществили замену вратаря — Якуб Штепанек занял место Марека Чилиака.

Видео первого гола уфимцев можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео второго гола «Салавата Юлаева» также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В предыдущих четырёх матчах «Салават» забросил всего одну шайбу. Команда проиграла «Автомобилисту» (0:2), «Металлургу» (0:2), «Адмиралу» (1:2 Б) и «Авангарду» (0:1). Последняя победа «Салавата» зафиксирована 25 ноября – тогда дружине Цулыгина удалось обыграть минское «Динамо» (6:1).

В состав уфимского клуба вернулся защитник Григорий Панин, не выходивший на лёд с середины ноября. Кроме того, в заявку команды Николая Цулыгина попал форвард Линус Умарк, уезжавший в Швецию по семейным обстоятельствам.