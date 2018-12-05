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Московское «Динамо» переиграло «Куньлунь», одержав шестую победу подряд

Московское «Динамо» переиграло «Куньлунь», одержав шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» одолело «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице России.

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После первого периода бело-голубые уступали с разницей в одну шайбу — автором результативного броска стал Олли Палола. Во втором периоде подопечные Владимира Крикунова сумели отличиться три раза благодаря Андрею Алексееву, реализовавшему численный перевес, Дмитрию Кагарлицкому и Игорю Макарову, на что гости ответили голом Велли-Мати Савинайнена. В третьем периоде Алексеев оформил дубль, снова реализовав большинство, но команда гостей ответила голом Джастина Фонтейна.

«Динамо» продлило победную серию до шести матчей, «драконы» проиграли во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 3
0:1, 3:1, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Палола (Виклунд, Фонтейн) – 10:07 (5x5), 1:1 – Алексеев (Кагарлицкий, Никулин) – 22:35 (5x4), 1:2 – Савинайнен (Вольски) – 27:49 (5x5), 2:2 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 29:36 (5x5), 3:2 – Макаров (Койвисто, Моисеев) – 35:22 (5x5), 4:2 – Алексеев (Шипачёв, Кагарлицкий) – 41:25 (5x4), 4:3 – Фонтейн (Бек, Витасек) – 48:54 (5x5)
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