«Сочи» победил рижское «Динамо» в серии буллитов

«Сочи» обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся на юге России.



Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте встречи в результате точного броска Дмитрий Архипов. Вадим Хомицкий укрепил преимущество «леопардов» в начале второго игрового отрезка, пробив голкипера рижан Тимура Билялова. Гости распечатали ворота Дмитрия Шикина на 54-й минуте благодаря голу Линуса Виделля в большинстве, а чуть позже численное преимущество реализовал Мэтью Майоне. Командам не удалось выявить победителя в основное время и овертайме, а в серии буллитов удача оказалась на стороне черноморского клуба



Клуб из Латвии потерпел пятое поражение подряд, команда Сергея Зубова одержала вторую победу в последних трёх матчах.

10 вопросов к составу сборной России. Вас и правда всё устраивает? Педан не играет в клубе, Токранов не лучше других, а сильнейшая связка КХЛ таскает баллоны.