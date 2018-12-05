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«Сочи» победил рижское «Динамо» в серии буллитов

«Сочи» победил рижское «Динамо» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Сочи» обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся на юге России.

Хозяева вышли вперёд на 6-й минуте встречи в результате точного броска Дмитрий Архипов. Вадим Хомицкий укрепил преимущество «леопардов» в начале второго игрового отрезка, пробив голкипера рижан Тимура Билялова. Гости распечатали ворота Дмитрия Шикина на 54-й минуте благодаря голу Линуса Виделля в большинстве, а чуть позже численное преимущество реализовал Мэтью Майоне. Командам не удалось выявить победителя в основное время и овертайме, а в серии буллитов удача оказалась на стороне черноморского клуба

Клуб из Латвии потерпел пятое поражение подряд, команда Сергея Зубова одержала вторую победу в последних трёх матчах.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 2
1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Архипов (Росен) – 05:06 (5x5), 2:0 – Хомицкий (Воробьёв, Полунин) – 21:52 (5x5), 2:1 – Виделль (Дарзиньш) – 53:24 (6x4), 2:2 – Майоне (Виделль) – 56:37 (6x4), 3:2 – О'Делл – 65:00 ( ПБ)
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