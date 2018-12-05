Квартальнов: Козун и Елесин могут выйти на лёд в следующей игре

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в игре с «Амуром» (3:0).



«Нам удался старт, забили два гола. Потом игра стала обоюдоострой. Сегодня помог вратарь, и в обороне мы хорошо сыграли, очень радует, что на ноль. Третий период держали по игре, по счёту.



Почему у команды моментами блёклый хоккей? У нас половина команды — молодые ребята. У них серьёзный график, и каждая команда здорово играет. Ребята стараются, что-то не получается, где-то лидеры берут на себя.



Что с Козуном, Елесиным и Кутузовым? Козун болен. Я думаю, следующую игру сыграет, он готовился. А Елесин и Кутузов, мы надеемся, тоже проведут следующий матч», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Борщевский: «Амуру» не удался старт, пропустили сразу две шайбы