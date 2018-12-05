Крикунов: «Динамо» потеряло Брюквина, он не помнит, кто вёз его в больницу

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:3) рассказал о состоянии форварда Владимира Брюквина, которого отправили в больницу в ходе игры.

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«К сожалению, надолго потеряли Брюквина. У него сотрясение. Его сейчас везли в больницу — так он не помнит, кто его вёз и куда его везли», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После первого периода бело-голубые уступали с разницей в одну шайбу — автором результативного броска стал Олли Палола. Во втором периоде подопечные Владимира Крикунова сумели отличиться три раза благодаря Андрею Алексееву, реализовавшему численный перевес, Дмитрию Кагарлицкому и Игорю Макарову, на что гости ответили голом Велли-Мати Савинайнена. В третьем периоде Алексеев оформил дубль, снова реализовав большинство, но команда гостей ответила голом Джастина Фонтейна.