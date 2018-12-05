«Спартак» обыграл «Йокерит», Хохлачёв и Фёдоров набрали по три очка

«Спартак» победил «Йокерит» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Мытищах.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Кристиан Весалайнен, арендованный у «Виннипега», реализовал большинство, на что хозяева ответили точным броском Александра Хохлачёва. На 5-й минуте третьего периода Хохлачёв оформил дубль, реализовав численный перевес. В ходе игрового отрезка преимущество москвичей укрепили Артём Фёдоров, Илья Зубов и Александр Осипов, отправивший шайбу в пустые ворота.



«Йокерит» прервал серию из двух побед, а красно-белые одержали четвёртую победу в последних пяти играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.