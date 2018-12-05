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«Спартак» обыграл «Йокерит», Хохлачёв и Фёдоров набрали по три очка

«Спартак» обыграл «Йокерит», Хохлачёв и Фёдоров набрали по три очка
Хоккей / КХЛ

«Спартак» победил «Йокерит» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Мытищах.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Кристиан Весалайнен, арендованный у «Виннипега», реализовал большинство, на что хозяева ответили точным броском Александра Хохлачёва. На 5-й минуте третьего периода Хохлачёв оформил дубль, реализовав численный перевес. В ходе игрового отрезка преимущество москвичей укрепили Артём Фёдоров, Илья Зубов и Александр Осипов, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Йокерит» прервал серию из двух побед, а красно-белые одержали четвёртую победу в последних пяти играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 20:00 МСК
Спартак
Москва
5 : 1
0:0, 1:1, 4:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Весалайнен (Плэтт, Лепистё) – 27:40 (5x4), 1:1 – Хохлачёв (Фёдоров) – 28:28 (5x5), 2:1 – Хохлачёв (Ганзл, Фёдоров) – 44:58 (5x4), 3:1 – Фёдоров (Ганзл, Хохлачёв) – 50:44 (5x5), 4:1 – Зубов (Даугавиньш, Провольнев) – 51:54 (5x5), 5:1 – Осипов (Зубов) – 56:21 (en)
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