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Тапола: к Брасту не было никаких претензий, но Кархунен — оплот «Куньлуня»

Тапола: к Брасту не было никаких претензий, но Кархунен — оплот «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал выступление команды в матче с московским «Динамо» (3:4).

«Позволили сопернику забросить две лёгкие шайбы и проиграли в споре спецбригад — 0:2. Это слишком много для игры, где всё решает одна шайба. Я недоволен действиями в меньшинстве, да и в большинстве надо было забивать. Без этого такие матчи трудно выиграть.

Почему отказались от Браста? Каждое кадровое решение даётся нелегко. Возможно, не стоит все причины выносить в средства массовой информации. Но к Брасту у нас не было никаких претензий. Он отличный вратарь и отличный парень. То же самое я могу сказать и о Кархунене. При этом Томи — один из основополагающих игроков «Куньлуня». Кархунен с первого сезона был в команде, поэтому, когда он оказался свободен, мы приняли решение его вернуть», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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