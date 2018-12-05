Крикунов — о невызове Шипачёва в сборную: со мной не советовались, мы не в СССР

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:3).



«У противника очень добротная команда, хорошо играет во всех линиях. Мы смотрели их игру в Ярославле, которую они проводили перед сегодняшним матчем. Качественная команда, поэтому знали, что придётся тяжело. Мы использовали большинство, Ерёменко хорошо отработал, а в конце все бились и старались удержать результат. Все ребята — молодцы. Такие игры просто не даются. Выиграли игру, работаем и двигаемся дальше. Нервная концовка всегда бывает, когда разница в одну шайбу. Любой бросок может закончиться голом, все стараются не позволить сравнять сопернику счёт. К Миронову претензий за удаления нет.



Кагарлицкий и Шипачёв могут не выдержать играть по 25 минут за игру? Они весь сезон и не будут так играть. Даст бог, выздоровеет у нас народ. Сейчас просто игроков не хватает, нет запасных. Меня очень радует, что только два игрока едут в национальные команды (Муранов и Хиетанен. — Прим. «Чемпионата»).



Почему Шипачёва и Кагарлицкого не вызвали в сборную? Я не могу ответить на этот вопрос, для этого есть тренеры сборной, пусть они там и решают. Если бы я работал в сборной, то объяснил бы вам почему. Со мной не советовались. Никто ничего не спрашивал. Сейчас вообще никто никого не спрашивает. Это раньше так было, в Советском Союзе, а сейчас уже нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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