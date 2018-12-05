Нападающий «Динамо» Брюквин находится в сознании и проходит медобследование

23-летний нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин, получивший травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:3), находится в сознании и проходит медицинское обследование. Об этом сам хоккеист сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов заявил, что «Динамо» потеряло Брюквина, а сам хоккеист не помнит, кто вёз его в больницу.

«Сейчас прохожу обследование, ничего серьёзного. Завтра у команды выходной, так что как раз отдохну», — заявил Брюквин.

В этом сезоне нападающий московского клуба провёл 35 матчей и набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «–7» и двух минутах штрафного времени.