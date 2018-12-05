Цулыгин: ребята поняли, что голы бывают не только красивыми, но и рабочими

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выездного матча со «Слованом» (5:2). Уфимская команда прервала серию из четырёх поражений.



«Это была нужная победа для нас. Самое главное, что одержали хорошую победу. Команда забила голы, которые нужны были, — рабочие. Шайбы были не столько красивыми, сколько трудовыми. Ребята — молодцы. После серии поражений поняли, что голы бывают не только красивыми, но и рабочими. За счёт них и выигрываются матчи. Спасибо команде, здорово отыграла», — сказал Цулыгин на пресс-конференции после матча.



В четырёх предыдущих играх «Салават Юлаев» потерпел четыре поражения. Уфимцы уступили «Автомобилисту» (0:2), «Металлургу» (0:2) «Адмиралу» (1:2 Б) и «Авангарду» (0:1).