А. Фёдоров: постепенно улучшаю взаимопонимание с Хохлачёвым и Ганзлом

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:1).



«Была хорошая, боевая игра. Мы их переломили в конце, поэтому такой счёт. Переломный момент случился, когда выстояли втроём против пятерых. Будем работать, чтобы подняться ещё выше в конференции. Думаю, можно сказать, что удачно съездили в Мытищи. Хорошая организация здесь, жаловаться не на что.



7 очков в 7 матчах? Стараюсь получать удовольствие от своей игры, а очки второстепенны. Главное, команда выигрывает. С Хохлачёвым и Ганзлом сыгрываемся потихоньку. Нет предела совершенству. Но, слава богу, какие-то вещи получаются.



Готовились к большинству «Йокерита», разбирали его. Но и ребята, которые играли в большинстве, плюс вратарь, — молодцы.



В Магнитогорске будет тяжёлая игра, «Металлург» на ходу сейчас. Да и вообще во всей серии будут упорные матчи. Всё будут решать мелочи», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Спартак» обыграл «Йокерит», Хохлачёв и Фёдоров набрали по три очка