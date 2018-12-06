Запольски: «Йокериту» необходимо приобрести стабильность в игре

Вратарь «Йокерита» Райан Запольски подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:5).

«Не знаю, что произошло в 3-м периоде. Мы должны были реализовывать численное преимущество, использовать шансы. Но вместо этого допустили необязательные ошибки.

Мы реализовали одно большинство, но не знаю, что случилось дальше, словно отрезало. К концу игры у нас уже сели батарейки, поэтому и не реализовали «5 на 3». Обычно мы действуем в этом компоненте лучше, но сегодня явно был не наш день.

Нам нужно приобрести стабильность в игре. Трудно сказать, почему мы идём так неровно по дистанции турнира. В канун Рождества наступает важное время, нужно быть более сконцентрированными, чтобы набрать важные очки.

Наc ожидает большая игра в Ярославле. Это будет важный матч за 3-е место в конференции. «Йокериту» нужно быть внимательнее. «Локомотив» — очень опасная команда. Будет много борьбы, и нам нельзя уступать в единоборствах», — передаёт слова Запольски корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.