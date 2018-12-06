Весалайнен — о МЧМ: возможно, мне будет полезнее остаться в «Йокерите»

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:5).

«Мы хорошо провели 1-й и 2-й период, но 3-й провалили. Нужно поработать над началом периодов.

В КХЛ другая игра. Здесь больше времени для принятия решения. Но мне нравится. Я хочу играть хорошо, улучшать свою игру и помогать команде выигрывать.

Не знаю, сыграю ли на МЧМ, у меня ещё есть пару дней подумать. Это будет моё решение. Возможно, мне будет полезнее остаться в клубе.

Пока не думал, завершу ли этот сезон в «Виннипеге». На данный момент я сконцентрирован на игре за «Йокерит».

Мне нравится стоять в правом круге вбрасывания в большинстве. Это — моя точка. Я и забил оттуда.

Не думаю, что мы с Лайне сильно схожи. Сложно сказать, у кого сильнее бросок. Мы не соревновались», — передаёт слова Весалайнена корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.