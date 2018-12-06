Коваленко: сын окрылён вызовом в «молодёжку», у России урожайный год

Олимпийский чемпион, глава профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко прокомментировал включение сына Николая в список кандидатов для участия в молодёжном чемпионате мира.

«Николай окрылён этим вызовом. К сбору он подходит в хорошей форме — в двух последних буллитных сериях «Локомотива» он реализовал свои броски, принёс команде победу над «Нефтехимиком». Важно, что главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов доверяет молодежи, и она имеет возможность приносить команде пользу.

У России урожайный год. О многом говорят 30 полевых игроков в предварительном списке и тот факт, что в ноябре Валерий Брагин смог собрать две команды — одна полетела на Суперсерию в Канаду, другая отыграла на турнире в Чехии. Мы общались с Валерием Николаевичем в Туле на недавней конференции ФХР по воспитанию молодых игроков. Он резонно заметил, что молодежь, получающую регулярную игровую практику в КХЛ, отправляет на три дня в Чехию, тогда как ребята из других лиг полетят на две недели в Канаду.

Меня очень порадовало, что ярославско-челябинское звено Денисенко — Кравцов — Коваленко в Чехии регулярно набирало очки. И то, что, насколько я понимаю, по согласованию с Брагиным Николай останется в Ярославле ещё на две игры чемпионата КХЛ. Матчи такого уровня — это лучшая подготовка к молодёжному первенству мира.

От имени профсоюза хотел бы пожелать нашей молодежи отличного чемпионата. В эти новогодние дни ради всей страны надо биться только за победу!», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.