Мартинук: Свечников видит на льду вещи, которых не вижу я

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук поделился мнением об игре партнёра по звену, российского форварда Андрея Свечникова.

«Мы стараемся играть с максимальной самоотдачей каждый вечер. Пытаемся активно играть в форчек, за счёт чего создавать себе шансы. Когда успешно делаем и то, и другое, тогда мы владеем шайбой. При этом мы стараемся действовать проще, доставляя шайбу к воротам.

Думаю, что ему комфортно. Если его что-то не устраивает, он может нам об этом сказать. Он динамичный, умный игрок. Он видит на льду некоторые вещи, которых не вижу я. Сложно сказать, но думаю, что если бы он менял звенья весь год, то у него не было бы столько уверенности в партнёре», — цитирует Мартинука официальный сайт НХЛ.