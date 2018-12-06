Зернов: матч с ЦСКА покажет готовность «Авангарда» к плей-офф

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 6 декабря, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

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«Будет битва и самая настоящая игра плей-офф. ЦСКА сейчас хорошо играет, набрал ход. У армейцев большая серия побед. Но мы постараемся её прервать. Главное, чтобы мы сумели сыграть в свой хоккей. Этот матч с лидером «регулярки» будет показательным для «Авангарда». Он покажет, насколько мы готовы к плей-офф», — приводят слова Зернова «Известия».

«Армейцы» подходят к встрече с «Авангардом», имея в активе 16-матчевую победную серию.