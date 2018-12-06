«Анахайм» победил «Чикаго», Спронг забил первый гол после обмена из «Питтсбурга»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду сломил сопротивление «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0).

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Первый период остался за подопечными Рэнди Карлайла. Шайбы Брэндона Монтура и Даниэля Спронга разделили между собой 20 секунд. Для Спронга этот год стал первым в составе «Дакс» после обмена из «Питтсбург Пингвинз». Гостям удалось отыграться усилиями Эрика Густафссона и Алекса Дебринкэта, однако набрать очки это им не помогло. Победу хозяевам принесли чешский нападающий Ондржей Каше и швед Якоб Сильверберг, поразивший пустые ворота после грубой ошибки Патрика Кейна.

Видео гола Спронга также можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» уверенно победил «Каролину Харрикейнз» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Главными героями матча в составе победителей стали нападающий Тимо Майер (1+2) и Джо Торнтон (0+3).