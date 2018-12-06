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«Анахайм» победил «Чикаго», Спронг забил первый гол после обмена из «Питтсбурга»

«Анахайм» победил «Чикаго», Спронг забил первый гол после обмена из «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду сломил сопротивление «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0).

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

Первый период остался за подопечными Рэнди Карлайла. Шайбы Брэндона Монтура и Даниэля Спронга разделили между собой 20 секунд. Для Спронга этот год стал первым в составе «Дакс» после обмена из «Питтсбург Пингвинз». Гостям удалось отыграться усилиями Эрика Густафссона и Алекса Дебринкэта, однако набрать очки это им не помогло. Победу хозяевам принесли чешский нападающий Ондржей Каше и швед Якоб Сильверберг, поразивший пустые ворота после грубой ошибки Патрика Кейна.

Видео гола Спронга также можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 2
2:0, 0:2, 2:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Монтур (Оберг, Линдхольм) – 05:41 (5x5), 2:0 – Спронг (Хенрик, Ритчи) – 06:01 (5x5), 2:1 – Густафссон (Кит, Кейн) – 27:16 (5x5), 2:2 – Дебринкэт (Тэйвз, Саад) – 39:32 (5x5), 3:2 – Каше (Рауни, Шервуд) – 44:03 (5x5), 4:2 – Сильверберг – 58:29 (en)

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» уверенно победил «Каролину Харрикейнз» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Главными героями матча в составе победителей стали нападающий Тимо Майер (1+2) и Джо Торнтон (0+3).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 1
2:0, 2:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Гудроу (Лабанк, Карлссон) – 03:44 (5x5), 2:0 – Гертл (Лабанк, Кутюр) – 10:10 (5x4), 3:0 – Майер (Шимек, Торнтон) – 28:42 (5x5), 4:0 – Павелски (Майер, Торнтон) – 35:02 (5x5), 4:1 – Валльмарк (Хэмилтон, Славин) – 38:31 (5x4), 5:1 – Сёренсен (Майер, Торнтон) – 55:43 (5x5)
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