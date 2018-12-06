А. Свечников: в первый месяц было сложно, в звене отсутствовала «химия»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о взаимодействии с партнёрами по звену Лукас Валльмарком и Джорданом Мартинуком.

«В первый месяц было сложно. Мы друг друга совсем не знали. В звене не было «химии». После этого месяца, мне кажется, мы её построили. Я понимаю, куда бегут другие, а остальные понимают, куда бегу я. Конечно, они мне помогают. Я чувствую большую поддержку», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 18-летний Свечников принял участие в 26 матчах «регулярки», в его активе шесть заброшенных шайб и шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафа. Среднее игровое время второго номера драфта НХЛ-2018 составляет 14 минут 9 секунд.