Итоги дня НХЛ для россиян: «-4» Тарасенко в двух последних матчах, гол Барбашёва

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили трое представителей России.
На счету Ивана Барбашёва гол и показатель полезности «+1», силовой приём, блок-шот и 80% выигранных вбрасываний за 13 минут и 45 секунд, проведённых на льду (3.57 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска, нереализованный послематчевый буллит и 2 блок-шота за 18.49. В последних двух матчах полезность Тарасенко составила «-4». Артём Анисимов нанёс 5 бросков за 17 минут 20 секунд.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|80%
|13.45
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|2
|4
|1
|2
|-
|18.49
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|5
|2
|0
|45%
|17.21