Итоги дня НХЛ для россиян: «-4» Тарасенко в двух последних матчах, гол Барбашёва

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили трое представителей России.

На счету Ивана Барбашёва гол и показатель полезности «+1», силовой приём, блок-шот и 80% выигранных вбрасываний за 13 минут и 45 секунд, проведённых на льду (3.57 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска, нереализованный послематчевый буллит и 2 блок-шота за 18.49. В последних двух матчах полезность Тарасенко составила «-4». Артём Анисимов нанёс 5 бросков за 17 минут 20 секунд.