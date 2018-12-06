НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в эту тройку не попали.

Главной звездой стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, одержавший победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1). Канадский голкипер отразил 39 из 40 бросков.

Второй звездой признан вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, одержавший победу в игре с «Сент-Луис Блюз» (3:2 Б). Канадский голкипер отразил 28 из 30 бросков и достиг отметки в 100 побед в составе «нефтяников».

Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, оформивший ассистентский хет-трик. Ветеран НХЛ вплотную приблизился к Марселю Дионну, занимающему 10-е место за всю историю лиги по результативным передачам.