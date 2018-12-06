«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт омского клуба. В ходе выезда «ястребы» сразятся с ЦСКА (6 декабря), ХК «Сочи (8 декабря)» и магнитогорским «Металлургом» (10 декабря).

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Вратари: Игорь Бобков и Иван Налимов.

Защитники: Максим Березин, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Алексей Бондарев, Алексей Емелин, Вилле Покка и Коди Франсон.

Нападающие: Семён Кошелев, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко, Ансель Галимов, Артём Манукян, Андрей Стась. Кирилл Петров, Сергей Широков, Александр Яремчук, Денис Зернов, Богдан Якимов, Максим Тальбо, Давид Деарне и Виктор Стольберг.