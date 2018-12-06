Гуськов: поражение 1:6 от СКА засело занозой у «Ак Барса», он хочет взять реванш

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс». Игра состоится сегодня, 6 декабря, начало встречи — в 19:30 мск.

«Любой тренер всегда хочет улучшения игры. В открытую говорить, что в команде всё отлично, мы в порядке, думаю, не станут. Билялетдинов – очень опытный тренер, который постоянно хочет улучшить игру, создать ещё более боеспособный коллектив. Говоря, что победная серия может нести опасность, он немного осторожничает, чтобы сами хоккеисты не расслаблялись. Никакой злой шутки победная серия не сыграет. Поражение 1:6 в первой игре чемпионата засело занозой у казанского клуба, уверен, они захотят взять реванш, реабилитироваться перед своими болельщиками и сами проверить свой уровень на данный момент.

Не думаю, что к Лукоянову будет отдельное внимание. Есть определённые бомбардиры, которые опасны из года в год, через которых строится большинство или же вообще игра пятёрки. Но это не умаляет заслуг Лукоянова. У него по идее совершенно другие функции в «Ак Барсе», не бомбардира, но он справляется и с теми, и с другими. Он силовой, сдерживающий игрок, который может отработать в меньшинстве. Если ты помимо этого успеваешь забивать, причём важные голы для своей команды, ты вдвойне молодец и показываешь свой уровень мастерства», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.