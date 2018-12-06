Марло — о противостоянии Мэттьюса и Айкела: они как Кросби и Овечкин

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло прокомментировал противостояние главных звёзд американского хоккея Остона Мэттьюса и Джека Айкела, сравнив их дуэль с борьбой Сидни Кросби и Александра Овечкина.

«Как Сид и Ови. Кажется, именно такого сравнения добиваются журналисты. Конечно, не хочется преувеличивать значение происходящего между Остоном и Айкелом, потому что они находятся на ранних этапах карьеры. Но на льду всё становится понятно. Люди хотят об этом говорить. Это как Марио Лемье и Уэйн Гретцки. В дивизионе тоже всегда происходит много принципиального, как и в данном случае. Настоящее соперничество зарождается в плей-офф. Так было с Сидом и Ови», — цитирует Марло официальный сайт НХЛ.