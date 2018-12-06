Гуськов: Якупову давали все шансы в СКА, перезагрузка карьеры затянулась

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал резкий спад в игре нападающего СКА Наиля Якупова.

Статистика Наиля Якупова в регулярном сезоне-2018/19

«От Якупова ждали чего-то большего. Ему дали все карты в руки – у него было отличное игровое время, великолепные партнёры Дацюк и Гусев, время в большинстве. Ему давались все шансы, на мой взгляд, он их не использовал на все 100%. Тренерский штаб, понимая это, решил дать проявить себя другим ребятам. Всё в руках Якупова, сейчас ему надо устанавливать свой статус, доказывать. Пока он попадает в ротацию, нельзя говорить, что у него всё в порядке. Перезагрузка карьеры в России затянулась», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Якупов не был включён в состав сборной России для участия во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. В последнем матче за СКА Наиль выходил на лёд в четвёртом звене, а до этого на протяжении двух игр подряд оставался в запасе. В последних шести матчах на счету нападающего один гол.