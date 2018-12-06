Бриндамор: Мартинук взял Свечникова под своё крыло

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о взаимодействии Андрея Свечникова с партнёрами по звену Лукасом Валльмарком и Джорданом Мартинуком.

«Публика не всегда видит некоторые вещи за кулисами, но, когда молодой парень попадает сюда, особенно из другой культуры, адаптация занимает время. Мартинук действительно взял Свечникова под своё крыло. Нам повезло, что Андрея окружают такие люди», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 18-летний Свечников принял участие в 26 матчах «регулярки», в его активе шесть заброшенных шайб и шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафа. Среднее игровое время второго номера драфта НХЛ-2018 составляет 14 минут 9 секунд.