Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский перешёл в «Спартак», информирует официальный «твиттер» московского клуба. 28-летний игрок обороны подписал контракт с клубом в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Хоккейную карьеру Дмитрий Вишневский начинал в «Спартаке», прошёл путь от хоккеиста «молодёжки» до защитника основной команды, в которой сыграл на уровне КХЛ четыре сезона. Затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо», где дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезонах-2014/15 и 2015/16 вызывался в расположение сборной России. В нынешнем сезоне Дмитрий Вишневский принял участие в 23 встречах, в которых набрал 4 (0+4) очка. Всего в КХЛ он провёл 455 матчей, в его активе 96 (26+70) очков при показателе полезности «+41».