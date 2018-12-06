Международный хоккейный форум пройдёт в Москве в третий раз

13 и 14 декабря 2018 года в Москве пройдёт третий Международный хоккейный форум (World Hockey Forum/WHF). Он будет посвящён перспективам развития детско-юношеского хоккея, анализу национальных программ подготовки хоккеистов, а также механизмам использования актуальных инструментов маркетинга для популяризации хоккея.



Важным событием третьего Международного форума станет участие в нем Кеннета Уэйна (Кена) Драйдена – выдающегося канадского хоккейного вратаря, участника суперсерии СССР — Канада 1972 года.



Участники третьего форума обсудят опыт разных стран по поддержке и развитию детско-юношеского хоккея. Кроме того особое внимание будет уделено актуальному вопросу, неоднократно ранее поднимаемому на WHF: обеспечению баланса между профессиональной спортивной подготовкой и образованием юных хоккеистов. Такой подход позволит им сохранять интерес к знаниям, занятиям спортом и здоровому образу жизни даже после завершения спортивной карьеры.



Отдельная панель на форуме впервые будет отведена вопросам маркетинга и продвижения в широком понимании. Что такое «успешные хоккейные бренды», как создать благоприятную конкурентную среду для них, как привлечь дополнительные спонсорские и рекламные инвестиции? Лучшие эксперты поделятся своими соображениями на этот счёт, основываясь на примерах самых удачных мировых кейсов.



В рамках практической части форума Федерацией хоккея России (ФХР) будет организован специальный тренерский семинар, а известные спортсмены проведут мастер-классы для юных хоккеистов.