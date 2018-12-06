Оши: болельщики в Сиэтле с ума сойдут от клуба НХЛ, там умеют болеть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о процессе создания в Сиэтле нового клуба Национальной хоккейной лиги. Напомним, сам хоккеист рос в 50 километрах от Сиэтла.



«Я впервые оказался на хоккее на матче „Сиэтл Тандербердс“. Отец рассказывал, что после игры я заявил, что хочу играть в хоккей. И тогда меня сразу записали на уроки катания на коньках, а потом я начал играть.



Клуб в Сиэтле? Это очень хорошо для региона. Я знаю, что многие мои родственники и друзья очень хотели, чтобы там была команда НХЛ. И теперь они очень рады. Быть может, тому, что там появилась команда НХЛ, а может быть они счастливы, что им не придётся больше мотаться в Ванкувер, чтобы повидаться со мной, когда я приезжаю туда, чтобы сыграть против „Кэнакс“. Конечно, это хорошо для города. Там много болельщиков.



Болельщики с ума сойдут. Конечно, футбольная команда «Сихокс» (НФЛ) находится немного на другом уровне, но в городе умеют болеть. Там много ребят, которые играют в молодёжных командах. Вы даже не представляете, сколько их там", — цитирует игрока официальный сайт лиги.

«Сиэтл» принят в НХЛ. Всё, что нужно знать о новой команде Никогда не угадаете её название…