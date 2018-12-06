Стали известны составы астанинского «Барыса» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Шевченко;
Даллмэн — Сведберг, Михайлис — Кормье — Бойд;
Маклюков — Блэкер, Панюков — Сагадеев — Акользин;
Полохов — Шалапов, Евдокимов — Гурков — Петухов.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Никитин, Энлунд — Щехура — Томас;
Исаев — Бородкин, Кравцов — Стоу — Глинкин;
Желдаков — Алексеев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Карпухин, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.
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«Барыс» — «Трактор»: в состав хозяев вернулись Блэкер и Кормье