«Барыс» — «Трактор»: в состав хозяев вернулись Блэкер и Кормье

Стали известны составы астанинского «Барыса» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Шевченко;

Даллмэн — Сведберг, Михайлис — Кормье — Бойд;

Маклюков — Блэкер, Панюков — Сагадеев — Акользин;

Полохов — Шалапов, Евдокимов — Гурков — Петухов.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Никитин, Энлунд — Щехура — Томас;

Исаев — Бородкин, Кравцов — Стоу — Глинкин;

Желдаков — Алексеев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Карпухин, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.



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