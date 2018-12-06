«Северсталь» выставила в список отказов Эштона и Щербину

Череповецкая «Северсталь» выставила в список отказов нападающих Картера Эштона и Александра Щербину, информирует «твиттер» KHL Media Team. В течение 24 часов хоккеистов может забрать любой клуб Континентальной хоккейной лиги.



27-летний Эштон принял участие в 27 встречах текущего регулярного чемпионата КХЛ, сумев записать в свой актив 6 (4+2) баллов при показателе полезности "-6" и 20 минутах штрафного времени. В среднем канадец проводил на льду около 17 минут за игру.



30-летний Щербина сыграл в 19 играх нынешнего сезона, в которых форвард отметился 5 (3+2) очками при показателе полезности "-1" и 24 минутах штрафа. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч.



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