Третьяк — о «молодёжке»: каждый год белые грибы не рождаются

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира—2019. Функционер отметил, что ждёт от национальной команды медалей.



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«Хочу сказать, в этом году у нас команда получше. Поймите, каждый год белые грибы не рождаются, есть год посильнее, есть послабее, команда неплохая, как они себя проявят — посмотрим. Хорошая проверка была в Канаде, они играли против разных команд, это очень сложно. Надеемся на медали», — приводит слова функционера ТАСС.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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