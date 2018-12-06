Основин: меня не смущает дебют за «Ак Барс» в матче со СКА

Нападающий казанского «Ак Барса» Вячеслав Основин поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА. Хоккеист сегодня впервые сыграет за клуб из Казани, несколько дней назад его выменяли из «Салавата Юлаева». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Статус соперника? Меня это не смущает, нужно уметь играть такие серьёзные матчи. Поэтому настраиваемся только на победу.



Как проходит адаптация? С каждым днём всё легче и легче, стараюсь общаться, разговаривать, знакомиться, спрашивать, что меня интересует по игре. Все подсказывают, всё хорошо», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».



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