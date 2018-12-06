Брюле: стадион «Куньлуня» — последнее место в Китае, где нет толп людей

Нападающий «Сибири» Жильбер Брюле рассказал об опыте игры за «Куньлунь» и высказал мнение о необходимости команды КХЛ в Китае.



«Это совсем другой мир, если сравнивать с Канадой и Америкой и даже Россией. Совсем другая культура, другие традиции. Еда, язык — всё отличается. В Шанхае, если не ошибаюсь, живёт 25 млн человек. Толпы людей повсюду, все чем-то заняты, городской трафик просто безумный. Мопеды, мотоциклы, велосипеды просто везде. Когда я первый раз это увидел, то подумал: «Боже мой, какой огромный город!» Но Китай мне нравится, там есть очень интересные, приятные места.



Нужна ли КХЛ команда в Китае? Не знаю. Это не мой бизнес, я всего лишь играю в хоккей. Мне в Китае нравилось, у нас была хорошая команда, но про её необходимость нужно спрашивать боссов лиги.



Болельщиков на играх в Шанхае совсем мало. Наверное, домашний стадион «Куньлуня» — это последнее место в Китае, где вы не встретите много людей. 25 млн жителей в городе и от силы 1000 зрителей на трибунах. Наверное, пока раскрутка хоккея там недостаточная. Люди не понимают этой игры, для этого требуется время», — сказал Брюле в интервью «Чемпионату».



«Думал покончить с хоккеем и стать пожарным, но меня спасла КХЛ» Канадец, который поднимает «Сибирь» со дна и не жалуется на жизнь.