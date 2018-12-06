Стали известны составы петербургского СКА и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Токранов – Белов, Ли – Дацюк – Плотников;
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;
Хафизуллин – Херсли, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Сёмин, Якупов – Каблуков – Кетов, Николаев.
«Ак Барс»
Подъяпольский (Гарипов);
Постма – Абросимов, Секач – Азеведу – Ткачёв;
Яруллин – Педан, Глухов – Попов – Галиев;
Лямкин – Манухов, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Основин – Свитов – Клинкхаммер, Кара.
СКА — «Ак Барс»: в составе гостей дебютирует Основин