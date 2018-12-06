СКА — «Ак Барс»: в составе гостей дебютирует Основин

Стали известны составы петербургского СКА и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Токранов – Белов, Ли – Дацюк – Плотников;

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;

Хафизуллин – Херсли, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Сёмин, Якупов – Каблуков – Кетов, Николаев.



«Ак Барс»



Подъяпольский (Гарипов);

Постма – Абросимов, Секач – Азеведу – Ткачёв;

Яруллин – Педан, Глухов – Попов – Галиев;

Лямкин – Манухов, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Основин – Свитов – Клинкхаммер, Кара.