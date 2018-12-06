Скабелка: «Барыс» сделал предложение Жайлауову, но он отказался

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:1).



«По игре: первый период больше раскачивались, была игра без моментов. Во втором периоде „Трактор“ прибавил в движении и агрессии, создал моменты. Но с конца второго периода и особенно в третьем нам удалось перестроиться, поменяли немного сочетания, перешли на игру в три звена. Смогли перевести игру в зону соперника. „Трактор“, по-моему, один бросок нанёс по нашим воротам в третьем периоде. Этот период и решил исход матча. Естественно, мы довольны этой победой. Готовимся к следующей игре.



Я говорил, что Талгат Жайлауов может вернуться в „Барыс“? В этом же интервью я говорил, что Талгат – взрослый и заслуженный хоккеист и он сам принимает решение. Мы предложили, и он этого предложения не принял. Это его решение», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.

«Барыс» обыграл «Трактор», у Орехова — дубль