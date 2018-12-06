ЦСКА обменял Сергея Купцова в «Северсталь»

Московский ЦСКА обменял нападающего Сергея Купцова в череповецкую «Северсталь», информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги со ссылкой на пресс-службу команды. Взамен «армейский» клуб получил денежную компенсацию.



Купцов стал игроком ЦСКА в декабре 2017 года, но выступал в ВХЛ за хоккейный клуб «Звезда». Форвард провёл в составе «Звезды» 26 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков за результативность при показателе полезности «+2». В текущем сезоне Сергей принял участие в 7 матчах и набрал 2 (0+2) очка.



В Континентальной хоккейной лиге 24-летний Купцов выступал за ханты-мансийскую «Югру» и «Северсталь», всего в КХЛ он провёл 91 матч.



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