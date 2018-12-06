Московское «Динамо» вернуло из «Бурана» Прибыльского и Сидлярова

Московское «Динамо» вернуло из своего фарм-клуба в ВХЛ «Буран» защитника Андрея Прибыльского и нападающего Дмитрия Сидлярова, информирует официальный сайт команды из Воронежа.



23-летний Сидляров в нынешнем чемпионате принял участие в 11 матчах за основную команду «Динамо», сумев записать в свой актив 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке девять с половиной минут за игру.



17-летний Прибыльский сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «–3» и нуле минут штрафа. В среднем молодой игрок проводил на льду восемь с половиной минут за матч.



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