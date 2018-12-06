СКА уверенно победил «Ак Барс», забросив пять шайб

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал уверенную победу над действующим чемпионом, выиграв у «Ак Барса» со счётом 5:1. Напомним, на Кубке открытия «армейцы» разгромили подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счётом 6:1.



В первом периоде хозяева забили три гола усилиями Патрика Херсли и Сергея Плотникова, оформившего дубль. В следующие 20 минут команда Ильи Воробьёва забила ещё дважды, авторами заброшенных шайб стали Андрей Кузьменко и Наиль Якупов. Гости ответили лишь голом Пола Постмы. Третий период прошёл без голов, счёт остался прежним.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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