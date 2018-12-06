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СКА уверенно победил «Ак Барс», забросив пять шайб

СКА уверенно победил «Ак Барс», забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал уверенную победу над действующим чемпионом, выиграв у «Ак Барса» со счётом 5:1. Напомним, на Кубке открытия «армейцы» разгромили подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счётом 6:1.

В первом периоде хозяева забили три гола усилиями Патрика Херсли и Сергея Плотникова, оформившего дубль. В следующие 20 минут команда Ильи Воробьёва забила ещё дважды, авторами заброшенных шайб стали Андрей Кузьменко и Наиль Якупов. Гости ответили лишь голом Пола Постмы. Третий период прошёл без голов, счёт остался прежним.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 1
3:0, 2:1, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Херсли (Хафизуллин, Гусев) – 07:22 (5x5), 2:0 – Плотников (Дацюк, Токранов) – 12:09 (5x5), 3:0 – Плотников (Прохоркин, Херсли) – 19:14 (5x4), 4:0 – Кузьменко (Токранов, Дацюк) – 24:30 (5x3), 5:0 – Якупов (Карпов, Каблуков) – 28:55 (5x5), 5:1 – Постма (Глухов) – 33:03 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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