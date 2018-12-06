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«Витязь» обыграл «Нефтехимик» и вернулся в зону плей-офф

«Витязь» обыграл «Нефтехимик» и вернулся в зону плей-офф
Хоккей / КХЛ

Подольский «Витязь» на домашней арене оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Валерия Белова обыграли «Нефтехимик» в третий раз за сезон и вернулись в зону плей-офф.

В первом периоде команду хозяев вывела вперёд заброшенная шайба Артёма Швеца-Рогового. Во втором периоде «Витязь» увеличил преимущество благодаря точному броску Войтеха Мозика. На 50-й минуте гол Адама Полашека сократил отставание «Нефтехимика», но точку поставила шайба Миро Аалтонена в пустые ворота гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Швец-Роговой (Кокарев, Мозик) – 03:28 (5x5), 2:0 – Мозик (Аалтонен) – 26:44 (5x4), 2:1 – Полашек (Пуустинен, Руохомаа) – 49:19 (5x4), 3:1 – Аалтонен (Сёмин) – 59:02 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбам третьего периода также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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