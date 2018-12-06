«Витязь» обыграл «Нефтехимик» и вернулся в зону плей-офф

Подольский «Витязь» на домашней арене оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Валерия Белова обыграли «Нефтехимик» в третий раз за сезон и вернулись в зону плей-офф.



В первом периоде команду хозяев вывела вперёд заброшенная шайба Артёма Швеца-Рогового. Во втором периоде «Витязь» увеличил преимущество благодаря точному броску Войтеха Мозика. На 50-й минуте гол Адама Полашека сократил отставание «Нефтехимика», но точку поставила шайба Миро Аалтонена в пустые ворота гостей.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбам третьего периода также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.