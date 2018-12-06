«Торпедо» прервало серию неудач, переиграв минское «Динамо»

Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло нижегородскому «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:6. Команда Дэвида Немировски завершила неудачную серию из четырёх поражений.



После первого периода хозяева лидировали в счёте — на голы Андрея Костицына и Дмитрия Буйницкого «Торпедо» ответило только голом Дамира Жафярова. После 40 минут игры счёт был равным: у гостей забили Эндрю Кэлоф и Денис Паршин, у «Динамо» — Куинтон Хауден. На 46-й минуте нижегородцы вышли вперёд благодаря шайбе Роберта Саболича, через пять минут отрыв увеличил гол Антона Шенфельда, окончательный счёт установил бросок Жафярова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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