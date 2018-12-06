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«Торпедо» прервало серию неудач, переиграв минское «Динамо»

«Торпедо» прервало серию неудач, переиграв минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло нижегородскому «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:6. Команда Дэвида Немировски завершила неудачную серию из четырёх поражений.

После первого периода хозяева лидировали в счёте — на голы Андрея Костицына и Дмитрия Буйницкого «Торпедо» ответило только голом Дамира Жафярова. После 40 минут игры счёт был равным: у гостей забили Эндрю Кэлоф и Денис Паршин, у «Динамо» — Куинтон Хауден. На 46-й минуте нижегородцы вышли вперёд благодаря шайбе Роберта Саболича, через пять минут отрыв увеличил гол Антона Шенфельда, окончательный счёт установил бросок Жафярова.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 6
2:1, 1:2, 0:3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Костицын (Костицын, Уиркош) – 07:01 (5x3), 2:0 – Буйницкий (Костицын, Лисовец) – 08:13 (5x5), 2:1 – Жафяров (Кэлоф) – 09:17 (5x5), 3:1 – Хауден (Когалев) – 27:47 (5x5), 3:2 – Кэлоф (Жафяров) – 31:15 (5x5), 3:3 – Паршин (Шенфельд, Боди) – 39:41 (5x5), 3:4 – Саболич (Веряев, Сёмин) – 45:12 (5x5), 3:5 – Шенфельд (Паршин) – 50:03 (5x5), 3:6 – – 60

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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