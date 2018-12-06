И. Воробьёв — об удалении Кетова: это не тот игрок, чтобы симулировать

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (5:1)



«Хорошая командная победа, ребята отработали на славу. Много что получалось, такой результат. Во втором перерыве попросили ребят сыграть в солидный хоккей.



За что удалили Кетова? Это не тот игрок, чтобы симулировать. Если там что-то было, то это триста процентов не специально.

СКА с «восточными» командами играется легче, потому что у меня остались с ними принципиальные дуэли? Мы гнём свою линию в каждой игре, пытаемся показать свой лучший хоккей. Мы так этого не видим, как вы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.