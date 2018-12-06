Никитин: у меня нет цензурных выражений для прессы по травме Робинсона

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после игры с «Авангардом» (3:2) прокомментировал травму защитника Мэта Робинсона. Хоккеиста «армейцев» в концовке встречи толкнул на борт форвард «ястребов» Давид Деарне.



«Травма Робинсона? Цензурных выражений для прессы у меня нет по этому поводу. Я всегда очень лично воспринимаю травмы игроков, тем более такие, как сейчас. Посмотрим за его состоянием. Мэт — сильный парень. Дальше будет видно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА — «Авангард»: Деарне заработал «5+20», жёстко толкнув на борт Робинсона

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором зрители увидели сразу четыре гола. В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров и оформивший дубль Сергей Толчинский, «ястребы» ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве. На 47-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова, но сравнять счёт не сумели.