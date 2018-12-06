Плотников — о первом голе: раз в год стабильно забиваю красивую шайбу

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (5:1).



«Отлично сыграли, во всех зонах действовали хорошо, вратарь хорошо сыграл. Одна из тех игр, в которых надо ставить себя в пример. Тем более обыграли чемпионов, приятно таким командам забивать.



Мой первый гол — стечение обстоятельств, плюс помог мой центральный, который «блокирнул» игрока и дал мне выехать. Стабильно раз в год забиваю красивую шайбу. Надеюсь, в этом сезоне будет исключение и ещё будут красивые шайбы. Мог делать хет-трик? Не сыпьте соль на рану.



Не сказал бы, что «Ак Барс» был недееспособным. Мы грамотно выходили из-под их прессинга, вовремя забивали и реализовывали свои моменты. «Ак Барс» был той же командой, что и в первом матче, играет вязко, жёстко и до конца. Агрессивно прессингует. Нам повезло, что хорошо реализовали моменты и в какой-то момент успокоили игру и продолжали играть на уверенности», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.