Хафизуллин: «Ак Барс» всегда играет в откат, мы знаем их игру

Защитник СКА Динар Хафизуллин подвёл итоги матча с казанским «Ак Барсом» (5:1).



«Выполнили установку тренера. Голы были такие, залетало. Моменты были, мы их реализовывали. «Ак Барс» всегда так играет, в откат. Знали, как они будут играть. В третьем периоде была установка играть поспокойнее и построже, постараться отработать свою игру в обороне, потому что «Ак Барс», наверное, тоже хотел забить и отыграться.



Наверное, неидеальный матч в обороне для нас, всё равно моменты около наших ворот были. Есть над чем работать.



Владислав Сёмин — отличный парень, у нас каждый год кого-то подтягивают. Перспективный игрок. Будет работать — будущее у него, наверное, будет светлое», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Казань не могла смотреть на это. СКА отгрузил чемпиону 11 шайб за две игры Казанцы казались не опасными кошками, а маленькими котятами.