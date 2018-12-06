Галузин: в нынешнем сезоне у «Торпедо» другое видение хоккея

Форвард «Торпедо» Владимир Галузин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (6:3).



«Играли неплохо, провалили начало, заработали глупое второе удаление. Тем не менее, уступая в счете — 0:2, нашли в себе силы, эмоции, характер. За счёт работы нам удалось отыграться, где-то немножко подфартило.



В этом сезон у нас другое видение хоккея, более раскрепостились ребята, очень физически неплохо работаем, за счёт выполнения игрового задания нам удаются волевые победы. Почему мы часто проваливаем начало матча? Сложный вопрос. Мы об этом знаем, тренеры говорят нам про неудачные старты. Может, это где-то сидит в голове. Не могу дать точный ответ. Всегда складываются разные ситуации: когда сами плохо начинаем, когда соперник слишком хорош.



Минчане подсели после первого периода? Я бы не сказал. Они всю игру бегали достаточно активно. Где-то нам удалось немного перестроиться, нам это было нужнее. Поэтому так всё и сложилось», — передает слова Галузина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.