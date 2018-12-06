Хартли: мне очень жаль «Авангард», игра была одной из лучших в сезоне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:3).



«Мне очень жаль «Авангард», потому что мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. ЦСКА быстро повёл с разницей в две шайбы за счёт своей игры в большинстве, но мы не сдавались и всю энергию вкладывали в каждое действие на льду. Мы боролись до конца.



ЦСКА — очень мастеровитая команда. Они играют здорово в любом формате: неважно, «пять на пять» или «пять на четыре». Когда вы остаётесь в положении «три на пять», то рано или поздно вам придётся за это заплатить, потому что у них много мастеров.



Мы считаем, что Березин — один из лучших игроков «Авангарда» при действиях на чужом пятаке. Он один из тех, у кого больше всего желания закрывать вратаря соперника», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»